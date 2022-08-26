Кабул, , 04:09 — REGNUM Не менее 182 человек погибли в Афганистане, в результате наводнений, обрушившихся на страну в августе. Об этом заявил в ходе пресс-конференции представитель захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Фрэнсис Данби. Потоп. 1840

Еще 250 человек пострадали. Кроме того, наводнения полностью разрушили более 3100 домов и вызвали гибель тысяч голов скота.

Он отметил, что афганские власти просят помощи у международного сообщества и других стран, поскольку государство не может самостоятельно справится с последствиями стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа департамент метеорологии Афганистана предупредил о том, что в 24 провинциях страны ожидаются проливные дожди с грозами и наводнения.

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