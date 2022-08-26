Пхеньян, , 03:53 — REGNUM Новые случаи подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией в провинции Рянган в КНДР не подтвердились, пациенты оказались заражены гриппом. Об этом 26 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Грипп Allergiyainfo.ru

«По сообщению Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба, выяснилось, что причиной выявления случаев подозрения на злокачественную пандемию в районе провинции Рянган стал грипп», — уточняет ЦТАК.

Отмечается, что специалисты взяли ПЦР-тесты у заболевших, а также оценили клинические симптомы. Выяснилось, что причиной заболевания стал вирус гриппа. При этом сейчас пациенты чувствуют себя нормально, повышенной температуры тела у них не отличается.

В связи с этим с районов, где были выявлены заболевшие, сняли жесткий карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в КНДР выявили четыре случая подозрения на заболевание COVID-19. В связи с этим ряд районов в провинции Рянган закрыли на карантин. Отметим, что 11 августа лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о победе над пандемией коронавирусной инфекции в стране.