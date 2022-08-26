Анадырь, 26 августа, 2022, 03:45 — ИА Регнум. На Чукотке по метеоусловиям в аэропортах назначения задерживается вылет из анадырского аэропорта им. Ю. С. Рытхэу пяти самолётов, обслуживающих местные маршруты. Это следует из информации онлайн-табло аэропорта.

Dzerod Анадырь. Аэропорт

Два рейса не могут вылететь из Анадыря с 24 августа, остальные ожидают благоприятной погоды с 25 августа. В списке задержанных рейсы в населённые пункты Мейныпильгино, Лаврентия, Певек, Ваеги, Провидения. В Залив Креста самолёт вылетел с суточным опозданием.

Также по причине позднего прибытия были задержаны три Хабаровских рейса.

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