Москва, , 03:40 — REGNUM Как минимум два человека пострадали в результате конфликта в кафе в Зеленоградском административном округе Москвы. Об этом 26 августа сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Стрельба Lisa Roe

По предварительным данным, конфликт в кафе с участием четырёх мужчин произошёл вечером 25 августа. Между конфликтующими произошла словесная перепалка. которая переросла в потасовку, а затем в стрельбу.

В результате конфликта два человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Состояние пострадавших тяжёлое, им предстоит операция, одного из пострадавших врачи погрузили в медикаментозный сон.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полиция, устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве пострадали как минимум семь человек в драке со стрельбой.

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