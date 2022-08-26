Москва, 26 августа, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Как минимум два человека пострадали в результате конфликта в кафе в Зеленоградском административном округе Москвы. Об этом 26 августа сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Lisa Roe Стрельба

По предварительным данным, конфликт в кафе с участием четырёх мужчин произошёл вечером 25 августа. Между конфликтующими произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку, а затем в стрельбу.

В результате конфликта два человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Состояние пострадавших тяжёлое, им предстоит операция, одного из пострадавших врачи погрузили в медикаментозный сон.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полиция, устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве пострадали как минимум семь человек в драке со стрельбой.