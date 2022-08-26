Вашингтон, , 03:38 — REGNUM По меньшей мере 26 авиарейсов из США в Китай, которые были запланированы на сентябрь, были отменены американскими властями якобы из-за введения со стороны КНР ограничительных мер по борьбе с пандемией. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта Соединенных Штатов.

Самолет albert22278

Речь идет о полетах, обслуживаемых китайскими авиакомпаниями Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines. В американском ведомстве отметили, что США готовы пересмотреть свое решение, если Пекин «скорректирует свою политику».

В ведомстве также предупредили, что американские власти могут ввести дополнительные меры в случае «ухудшения ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля телеканал CNBC выпустил сюжет, в котором пилоты крупных американских авиакомпаний рассказали о проблемах, наблюдающихся в сфере авиаперевозок в США.

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