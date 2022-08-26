Прага, , 03:14 — REGNUM Приостановить действие упрощённого визового режима между странами Евросоюза, Россией и Белоруссией намерено предложить правительство Чехии. Об этом 25 августа сообщило агентство Bloomberg.

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Как уточнил агентству глава чешского МИД Ян Липавский, инициатива будет выдвинута Прагой на следующей недели, в ходе встречи глав МИД стран-членов Евросоюза.

В публикации поясняется, что граждане России и Белоруссии смогут и дальше подавать заявки на краткосрочный въезд, но время обработки заявок увеличится. Кроме того, потребуется собрать больше документов, а затраты на получение визы возрастут более, чем в два раза: с 35 до 80 евро.

Указывается, что такой вариант может стать компромиссным для стран ЕС и смягчит разногласия относительно вопроса о визовых ограничениях для граждан России. Предполагается, что среди официальных лиц могут возникнуть жёсткие дебаты относительно масштабов ограничений, так как Германия, Австрия и южные страны Евросоюза, бюджет которых в немалой степени пополняется за счёт туризма, будут сопротивляться.

Напомним, в последнее время некоторые страны Евросоюза выступили с призывами запретить гражданам России въезд в страны Шенгена и выдачу шенгенских виз. Особенно усердно эту идею поддерживают прибалтийские страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы внешнеполитических ведомств стран Европейского союза обсудят 30−31 августа в Праге вопрос выдачи виз гражданам России.

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