Москва, , 03:14 — REGNUM Общая площадь природных пожаров на территории России за прошедшие сутки увеличилась более чем на 12 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Пожар Cameron Strandberg

«За прошедшие сутки 25 августа 2022 г. в России ликвидировано 64 лесных пожара на площади 237 га», — рассказали в ведомстве.

При этом утром 25 августа на российской территории действовали 126 очагов возгораний общей площадью 109,9 тыс. гектаров. К полуночи 26 августа в России продолжают действовать 117 природных пожаров. Общая площадь, охваченная огнем, оценивается в 122 507 гектаров.

Отмечается, что наиболее крупные возгорания зафиксированы в Якутии, на этот регион России приходится более половины площадей лесных пожаров — свыше 74 тыс. гектаров. Также крупные пожары зафиксированы в Рязанской и Нижегородской областях, Республике Коми и в Ханты-Мансийском автономном округе.

В ликвидации пожаров принимают участие 5250 человек и 912 единиц спецтехники. Также к тушению огня привлекли 43 воздушных судна.