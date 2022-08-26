Вашингтон, , 03:13 — REGNUM Число выявленных в четырех штатах США случаев заболевания кишечной инфекцией, вызываемой бактериями Escherichia coli, достигло 84. Об этом сообщил на своем сайте Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Медик (сс) UNMEER

Ранее сообщалось о 37 пациентах. В настоящее время в больницах с этой кишечной инфекцией находятся 38 человек. В CDC отметили, что из 62 опрошенных пациентов 52 человека рассказали, что посещали рестораны американской сети общественного питания Wendy’s и заказывали бутерброды с римским салатом.

Представители ведомства призвали людей временно воздержаться от походов в заведения этого бренда и не употреблять в пищу римский салат. В заявлении подчеркивается, что указанная версия вспышки еще не подтверждена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее CDC начало расследование по фактам заболевания людей кишечной инфекцией в штатах Мичиган, Огайо, Индиана и Пенсильвания.

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