Екатеринбург, 26 августа, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Ещё один крупный иск был проигран компанией «Русский хром 1915» в арбитраже Свердловской области. По этому делу заводу предстоит выплатить ПАО «Т Плюс» за поставленные ранее услуги более 25,321 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано в вышестоящей инстанции, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В основе спора лежал договор энергоснабжения от 2016 года, по которому предприятию были поставлены энергоресурсы, не оплаченные им в срок. В итоге суд признал обоснованными претензии по оплате теплоресурсов, поставленных в марте 2022 года.

Напомним, в июле 2022 года суд также удовлетворил иск от той же компании к этому предприятию из дивизиона Midural Group, но на сумму 23,6 млн рублей.

В целом в арбитражах только за 2022 год фигурирует шесть исков компании «Т Плюс» к предприятию из Первоуральска.