Лондон, , 02:52 — REGNUM Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая претендует на пост британского премьер-министра, не смогла ответить, считает ли она президента Франции Эммануэля Макрона другом или врагом Соединенного Королевства. Соответствующий вопрос был задан ей в ходе дебатов, которые транслировал телеканал Sky News.

Лиз Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Трасс отметила, что пока не решила, как относиться к французскому лидеру. Она подчеркнула, что сформирует свое мнение о Макроне на основании «его поступков, а не слов».

Второй участник дебатов главный секретарь Казначейства Великобритании Риши Сунак заявил, что считает президента Франции другом Лондона.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Борис Джонсон договорились провести англо-французский саммит для укрепления отношений их стран.

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