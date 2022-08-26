Москва, , 02:42 — REGNUM Арбитраж Москвы в рамках банкротного дела в отношении компании «ФАФ Медиа» признал недействительной продажу акций компании-издателя российской версии журнала Forbes — АО «Ас Рус Медиа». Судом также восстановлены права ООО «ФАФ Медиа» на указанные акции номинальной стоимостью 68 946 400 рублей. Вердикт судьи Злобиной может быть обжалован в апелляционной инстанции в десятидневный срок со дня вынесения, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Также решением суда АО «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.» обязали «внести соответствующие записи в реестр владельцев ценных бумаг АО «Ас Рус Медиа».

Акции были проданы в 2018 году по цене 500 тыс. рублей Магомеду Мусаеву.

Судья согласилась с позицией конкурсного управляющего обанкроченной компании «ФАФ Медиа» о том, что был причинён вред имущественным правам кредиторов, так как в ходе «оспариваемой сделки выбыло высоколиквидное имущество — акции АО «Ас Рус Медиа». К моменту подписания соответствующего договора с Мусаевым у компании «ФАФ Медиа» уже имелись просроченные долги, в том числе перед компанией «Лаваль» — 21,5 млн рублей.

Напомним, покупателем по оспариваемой сделке был Магомед Мусаев, которого СМИ называли бывшим зятем экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, занимавшего этот пост в 2013–2017 годы.