У российской версии журнала Forbes принудительно сменили владельца?
Москва, 26 августа, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы в рамках банкротного дела в отношении компании «ФАФ Медиа» признал недействительной продажу акций компании-издателя российской версии журнала Forbes — АО «Ас Рус Медиа». Судом также восстановлены права ООО «ФАФ Медиа» на указанные акции номинальной стоимостью 68 946 400 рублей. Вердикт судьи Злобиной может быть обжалован в апелляционной инстанции в десятидневный срок со дня вынесения, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Также решением суда АО «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.» обязали «внести соответствующие записи в реестр владельцев ценных бумаг АО «Ас Рус Медиа».
Акции были проданы в 2018 году по цене 500 тыс. рублей Магомеду Мусаеву.
Судья согласилась с позицией конкурсного управляющего обанкроченной компании «ФАФ Медиа» о том, что был причинён вред имущественным правам кредиторов, так как в ходе «оспариваемой сделки выбыло высоколиквидное имущество — акции АО «Ас Рус Медиа». К моменту подписания соответствующего договора с Мусаевым у компании «ФАФ Медиа» уже имелись просроченные долги, в том числе перед компанией «Лаваль» — 21,5 млн рублей.
Справка: по итогам 2021 года АО «Ас Рус Медиа» получило 872 млн рублей выручки и чистую прибыль — 17,8 млн рублей. По итогам 2020 года АО указывало чистый убыток в 45 млн рублей. Директор компании на сегодня — Эльмар Муртазаев.
Напомним, покупателем по оспариваемой сделке был Магомед Мусаев, которого СМИ называли бывшим зятем экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, занимавшего этот пост в 2013–2017 годах.