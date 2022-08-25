Москва, 26 августа, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы в рамках банкротного дела в отношении компании «ФАФ Медиа» признал недействительной продажу акций компании-издателя российской версии журнала Forbes — АО «Ас Рус Медиа». Судом также восстановлены права ООО «ФАФ Медиа» на указанные акции номинальной стоимостью 68 946 400 рублей. Вердикт судьи Злобиной может быть обжалован в апелляционной инстанции в десятидневный срок со дня вынесения, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Также решением суда АО «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.» обязали «внести соответствующие записи в реестр владельцев ценных бумаг АО «Ас Рус Медиа».

Акции были проданы в 2018 году по цене 500 тыс. рублей Магомеду Мусаеву.

Судья согласилась с позицией конкурсного управляющего обанкроченной компании «ФАФ Медиа» о том, что был причинён вред имущественным правам кредиторов, так как в ходе «оспариваемой сделки выбыло высоколиквидное имущество — акции АО «Ас Рус Медиа». К моменту подписания соответствующего договора с Мусаевым у компании «ФАФ Медиа» уже имелись просроченные долги, в том числе перед компанией «Лаваль» — 21,5 млн рублей.

Напомним, покупателем по оспариваемой сделке был Магомед Мусаев, которого СМИ называли бывшим зятем экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, занимавшего этот пост в 2013–2017 годах.