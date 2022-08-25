Вашингтон, 26 августа, 2022, 02:29 — ИА Регнум. Соединенные Штаты отказались от идеи срочно нарастить поставки вооружений на Тайвань на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

По их сведениям, США решили сосредоточиться на обслуживании уже имеющихся вооружений у Тайваня, а также на полном выполнении действующих контрактов по поставкам оружия.

«Я думаю, будет попытка поставить материалы Тайваню, и не только оружие. Больше боеприпасов. Ничего значительного», — указал источник.

Предполагается, что об этом официально американские власти могут объявить уже в сентябре 2022 года. Таким образом США хотят показать, что военные учения Китая в Тайваньском проливе не повлияли на решение Вашингтона в дальнейшем поддерживать Тайбэй.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа американский сенатор-республиканец Марша Блэкберн прибыла с визитом на Тайвань. Она является членом комитетов Сената США по торговле и вооруженным силам.