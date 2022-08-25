Москва, 26 августа, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России 14 сентября 2022 года планирует выбрать исполнителя на многомиллионный IT-контракт. В задачи исполнителя входит доработка типовых программ «1С: Предприятие» и создание комплекса автоматизированных информационных систем финансово-хозяйственной деятельности органов и организаций прокуратуры, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Максимальная цена контракта составит 399 686 400 рублей. Работы профинансируют средствами федерального бюджета.

Работы должны быть выполнены «в соответствии с календарным планом». Часть задач должна быть завершена до 10 мая 2023 года.

«Цели доработки типовых программ «1С: Предприятие» и создания системы определяются требованиями концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года», — уточняется в техзадании.

Напомним, в начале 2022 года ведомство также подало крупный иск к создателю системы правовой статистики, потребовав выплаты свыше 914 млн рублей. Компания была исполнителем более десятка контрактов, которые связаны с разработкой и доработкой системы правовой статистики Генпрокуратуры.