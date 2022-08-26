26 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 08:52 — REGNUM Заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что в столице бывшей УССР было переименовано 95 улиц, переулков и площадей, чьи названия были связаны с Россией и Советским Союзом, вызвало бурный интерес в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 26 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам киевского градоначальника, «пророссийские» названия должны были быть заменены на те, которые связаны с историей бывшей УССР, а также с историческими деятелями бывшей УССР, но по какой-то причине Киев превратился в жалкую пародию столицы третьего рейха.

В результате «ребрендинга», к примеру, вместо улицы Маршала Малиновского появилась улица героев полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а площадь Тульская была изменена на площадь героев УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такие изменения не могли не стать темой для обсуждения среди интернет-пользователей.

«Ну если коту заняться нечем, то пускай себе яйца вылизывает. Если им от этого легче, как тому коту, то пускай тешатся. Всё равно скоро денацифицируют их», — уверена Елена Р.

Многие пользователи даже и не поняли, на кой-чёрт киевским нацистам понадобилось с таким остервенением менять названия улиц, ведь на фронте такие переименования никак не помогают.

«Вообще не пойму, для чего нацики это делают. Чтобы утешить своё больное самолюбие? Какой в этом практический смысл? Им что, письма пачками шлют на эти улицы, и это им глаз мозолит? [Бывшую УССР] уже смело можно стирать с географических карт как государство», — отмечает Лилия Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что жители Киева, очевидно, совсем забыли свою историю. Иначе как объяснить, что они принимают переименование своих улиц в честь откровенных нацистских преступников?

«Улицы в честь нацистов прямо-таки очень хорошо показывают отношение власти к своей истории. Как они думают, стоит ли поляков и прочих евреев по этой улице отправить на прогулку и рассказать им про этих фашистов?» — интересуется Евгений К.

Украинские националисты

Часть людей полагает, что киевский неонацистский режим не видит выхода из сложившейся ситуации и попросту изображает бурную деятельность, ведя отчаянную войну с табличками улиц, не имея мужества показать что-то существенное на поле боя.

«Полстраны сбежало, треть уже погибла, а этих мразей в кабинетах улицы заботят! Вы как зиму переживать собираетесь, черти бандеровские?! Задумайтесь хоть на секунду! Или Кличко всем киевлянам буржуйки раздал уже?» — спрашивает Олеся Г.

Нашлись и те, кто уверены, что, когда в Киев придут российские войска, таблички с историческими названиями улиц будут возвращены на их законные места.

«Передайте им, чтобы старые таблички не выбрасывали. Скоро они снова пригодятся», — считает Александр К.

«А зачем было так стараться? Всё равно Россия придёт и переименует всё так, как сама захочет. Странные какие-то эти нацисты», — пишет Николай В.

Напомним, 25 августа мэр Киева Виталий Кличко написал в своём Telegram-канале о том, что в столице бывшей УССР было переименовано 95 улиц, переулков и площадей, чьи названия связаны с Россией и Советским Союзом.