Флорида, США, 26 августа, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Обоснование обыска, который был проведён в поместье экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, постановил опубликовать правительство суд Южного округа американского штата Флорида. Об этом сказано в документе, поступившем 25 августа в электронную базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

В постановлении суда указано, что заверенный документ с письменными показаниями, которые были даны под присягой, должен быть опубликован правительством не позднее полудня по времени Восточного побережья США (19:00 мск) 26 августа текущего года.

При этом суд предложил опубликовать отредактированную версию документа, чтобы не скомпрометировать методы ведения расследования и источники информации, которые послужили следствию основанием для проведения обыска.

Напомним, обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго был проведён 8 августа в рамках расследования по статьям о незаконном использовании, хищении и уничтожении правительственных документов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 300 документов с грифом «секретно» было обнаружено во время обыска в поместье Трампа во Флориде.