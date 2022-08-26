Вашингтон, , 01:57 — REGNUM Идеология ряда кругов Республиканской партии США якобы стала полуфашистской, заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления перед сторонниками в штате Мэриленд.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дело не просто в Трампе, дело в целой философии, лежащей в основе. Скажу кое-что: это как полуфашизм», — заявил он.

Также Байден назвал экстремистской лозунг сторонников экс-президента США Дональда Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). По его словам, из-за подобной философии республиканцы начали скатываться к фашизму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский публицист Том Энгельгарт назвал Джо Байдена символом упадка США. По его словам, Соединенные Штаты находятся на грани раскола, а действующая власть продолжает вести страну к холодной войне. Журналист отмечал, что победа Трампа на выборах 2016 года была протестом простых жителей против превращения США из сверхдержавы во что-то мрачное.