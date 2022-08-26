Светлана Рыбина, 26 августа 2022, 08:53 — REGNUM Очередная официальная группа членов Конгресса США, прибывшая с визитом на Тайвань и ставшая уже третьей по счёту за последний месяц, спровоцировала дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Непрекращающиеся полёты американских официальных лиц на Тайвань вызывают большие вопросы. В первую очередь практического характера. Ведь прилететь на остров можно один раз, как это сделала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, либо же в крайнем случае второй раз, чтобы договориться о том, о чём не успели договориться ранее. Но какой прок американцам летать на Тайвань трижды за месяц?
В голову приходит только одна мысль — чтобы спровоцировать Китай на ответные действия. Причём действия должны стать в первую очередь военными, чтобы Америке было проще сделать КНР исчадьем ада, которое проводит агрессию в отношении маленького и невинного островка, жители которого «просто хотели, чтобы их любили». И плевать Штатам, что весь окружающий мир прекрасно понимает, что американские политики провоцируют Китай. Им нужен этот формальный повод, и они его всеми силами добиваются.
«Им там, что, мёдом намазано? Они туда зачем летают каждую неделю, обстановку нагнетая? И как бы очередной раз лезут в дела чужих стран! Неужели остальным странам нормально, что американцы творят всё, что им заблагорассудится?!» — задаётся вопросом Стас М.
Многие пользователи пришли к выводу, что Китай, конечно, поступил очень мудро, отказавшись военным путём восстанавливать справедливость в вопросе Тайваня. Но вместе с тем стоит понимать, что рано или поздно США доведут КНР до белого каления, и тогда все предыдущие жертвы окажутся напрасными.
«Китай показал слабину ещё с бабкой Пелоси. Теперь американцам глубоко наплевать на Китай в вопросе Тайваня. Сейчас США специально будут показывать, как они вытирают ноги о Китай, и дальше будет только больше. Китай сам виноват, что угодил впросак. Надо было отвечать на вызовы и не терять лицо», — пишет Евгений Д.
Некоторые комментаторы считают, что США позволяют себе издеваться над Китаем только лишь потому, что Пекин до сих пор не сделал свой исторический выбор, продолжая играть в американскую игру по американским же правилам, делая вид, что дядя Сэм до сих пор гегемон.
«Китай и англосаксонский Запад плывут в одной экономической лодке. России, кстати, в этой лодке уже нет. Мы свой стратегический выбор в сторону суверенитета сделали. Но не стоит этому пресловутому «Западу» до бесконечности провоцировать китайцев. Восток — дело тонкое. Могут и обидеться в конце концов», — предполагает Андрей Ш.
Часть людей полагает, что вскоре Америка добьётся своего и Китай даст достойный ответ на показательное неуважение к интересам Пекина.
«Китай не забудет и не простит. Будет планомерно отвечать. Тут американцам не удастся с наскока опрокинуть такого зверя», — считает Михаил М.
«Китай рано или поздно ответит. Ему придётся сделать это в целях выживания», — уверен Николай К.
Напомним, 25 августа агентство Reuters опубликовало информацию, согласно которой на Тайвань прибыла очередная официальная группа членов Конгресса США, ставшая уже третьей по счёту за последний месяц.