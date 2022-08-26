26 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:53 — REGNUM Очередная официальная группа членов Конгресса США, прибывшая с визитом на Тайвань и ставшая уже третьей по счёту за последний месяц, спровоцировала дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Непрекращающиеся полёты американских официальных лиц на Тайвань вызывают большие вопросы. В первую очередь практического характера. Ведь прилететь на остров можно один раз, как это сделала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, либо же в крайнем случае второй раз, чтобы договориться о том, о чём не успели договориться ранее. Но какой прок американцам летать на Тайвань трижды за месяц?

В голову приходит только одна мысль — чтобы спровоцировать Китай на ответные действия. Причём действия должны стать в первую очередь военными, чтобы Америке было проще сделать КНР исчадьем ада, которое проводит агрессию в отношении маленького и невинного островка, жители которого «просто хотели, чтобы их любили». И плевать Штатам, что весь окружающий мир прекрасно понимает, что американские политики провоцируют Китай. Им нужен этот формальный повод, и они его всеми силами добиваются.

«Им там, что, мёдом намазано? Они туда зачем летают каждую неделю, обстановку нагнетая? И как бы очередной раз лезут в дела чужих стран! Неужели остальным странам нормально, что американцы творят всё, что им заблагорассудится?!» — задаётся вопросом Стас М.

Многие пользователи пришли к выводу, что Китай, конечно, поступил очень мудро, отказавшись военным путём восстанавливать справедливость в вопросе Тайваня. Но вместе с тем стоит понимать, что рано или поздно США доведут КНР до белого каления, и тогда все предыдущие жертвы окажутся напрасными.

«Китай показал слабину ещё с бабкой Пелоси. Теперь американцам глубоко наплевать на Китай в вопросе Тайваня. Сейчас США специально будут показывать, как они вытирают ноги о Китай, и дальше будет только больше. Китай сам виноват, что угодил впросак. Надо было отвечать на вызовы и не терять лицо», — пишет Евгений Д.

Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань Taiwan Presidential Office

Некоторые комментаторы считают, что США позволяют себе издеваться над Китаем только лишь потому, что Пекин до сих пор не сделал свой исторический выбор, продолжая играть в американскую игру по американским же правилам, делая вид, что дядя Сэм до сих пор гегемон.

«Китай и англосаксонский Запад плывут в одной экономической лодке. России, кстати, в этой лодке уже нет. Мы свой стратегический выбор в сторону суверенитета сделали. Но не стоит этому пресловутому «Западу» до бесконечности провоцировать китайцев. Восток — дело тонкое. Могут и обидеться в конце концов», — предполагает Андрей Ш.

Часть людей полагает, что вскоре Америка добьётся своего и Китай даст достойный ответ на показательное неуважение к интересам Пекина.

«Китай не забудет и не простит. Будет планомерно отвечать. Тут американцам не удастся с наскока опрокинуть такого зверя», — считает Михаил М.

«Китай рано или поздно ответит. Ему придётся сделать это в целях выживания», — уверен Николай К.

Напомним, 25 августа агентство Reuters опубликовало информацию, согласно которой на Тайвань прибыла очередная официальная группа членов Конгресса США, ставшая уже третьей по счёту за последний месяц.