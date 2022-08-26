Лондон, , 01:36 — REGNUM Несколько лет потребуется, чтобы побороть энергетический кризис, с которым столкнулась Великобритания. Об этом заявила глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в ходе встречи с членами Консервативной партии в Норидже.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

По ее словам, для выхода из сложившейся ситуации будут нужны резкие меры со стороны правительства. Трасс отметила, что Великобритания должна возобновить разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море, чтобы компенсировать отказ от российских энергоносителей.

Кроме того, глава МИД считает, что Лондону необходимо ускорить темпы строительства атомных электростанций и активнее переходить на возобновляемые источники энергии. Трасс добавила, что в случае избрания на пост премьер-министра страны она займется оживлением британской экономики, для чего снизит налоги и улучшит условия для ведения бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа The Telegraph распространило информацию о том, что Великобритания собирается открыть законсервированное в 2017 году газовое хранилище Rough.

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