Глава МИД Британии: энергетический кризис в стране продлится несколько лет
Лондон, 26 августа, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Несколько лет потребуется, чтобы побороть энергетический кризис, с которым столкнулась Великобритания. Об этом заявила глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в ходе встречи с членами Консервативной партии в Норидже.
По её словам, для выхода из сложившейся ситуации будут нужны резкие меры со стороны правительства. Трасс отметила, что Великобритания должна возобновить разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море, чтобы компенсировать отказ от российских энергоносителей.
Кроме того, глава МИД считает, что Лондону необходимо ускорить темпы строительства атомных электростанций и активнее переходить на возобновляемые источники энергии. Трасс добавила, что в случае избрания на пост премьер-министра страны она займется оживлением британской экономики, для чего снизит налоги и улучшит условия для ведения бизнеса.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа The Telegraph распространило информацию о том, что Великобритания собирается открыть законсервированное в 2017 году газовое хранилище Rough.