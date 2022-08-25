Мелитополь, 26 августа, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Рядом с Запорожской АЭС начались лесные пожары, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем канале в Telegram.

Запорожская АЭС

«В районе Запорожской АЭС горят леса», — заявил он.

Рогов также представил спутниковые фотоснимки прилегающих районов, на которых виден белый дым. Он добавил, что в результате обстрелов со стороны киевских террористов была нарушена подача электричества с атомной электростанции. По его словам, без электроснабжения на несколько часов остались Мелитополь, Херсон и Энергодар.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа произошло аварийное отключение двух энергоблоков Запорожской АЭС после пожара, возникшего в результате обстрела со стороны киевских карателей. Один из энергоблоков удалось запустить сразу после ликвидации пожара.