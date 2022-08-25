Котельнич, Кировская область, 26 августа, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Днем 25 августа в городе Котельниче произошло обрушение железобетонной плиты перекрытия в неэксплуатируемом здании школы на подростков. Один из них погиб, второй получил травмы, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кировской области.

пресс-служба СУ СКР по Кировской области Заброшенное здание школы в Котельниче

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть.

По предварительным данным, 50-летний местный житель выкупил муниципальное имущество под разбор на строительные материалы. В августе он начал работы по демонтажу здания. На помощь он привлек своего знакомого, который нашел несовершеннолетних для разбора конструкций.

Сейчас мужчины задержаны, решается вопрос об избрании в их отношении меры пресечения.

Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. Для проведения отдельных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий были привлечены сотрудники УМВД России по Кировской области, Государственной инспекции труда в Кировской области и иные должностные лица, обладающие важной для следователей информацией.

Глубокие соболезнования родным и близким погибшего мальчика выразил врио главы Кировской области Александр Соколов.

«Виновники этой трагедии не останутся безнаказанными. Сейчас следственные органы выясняют, как ребята оказались на месте обрушения», — написал руководитель региона в своем telegram-канале. По его поручению ответственные органы проработают возможные меры профилактики и контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года двое подростков оказались под завалом при частичном обрушении кровли в заброшенном здании в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Спасатели вытащили пострадавших, которые были госпитализированы с различными травмами в детскую больницу.

Двое мальчиков, 15 и 16 лет, гуляли с друзьями по Цитадельской дороге. В какой-то момент подростки решили зайти в одноэтажное заброшенное здание 1970 года постройки. После чего постройка обрушилась, а дети оказались под завалами.

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