Астана, 26 августа, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Исключение русского языка из конституции Казахстана вызовет сразу два кризиса — внутриполитический и внешнеполитический — с Москвой. Акорда не будет рисковать. Об этом 26 августа ИА REGNUM рассказал казахстанский политолог на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Напомним, в Казахстане государственным языком страны является казахский. За русским закреплен статус официального.

По его мнению, участившиеся дискуссии вокруг русского языка в Казахстане — это нормально.

«Тема привычная, все «говорящие головы» давно известны. Скажу банальность, но публичные заявления никак не влияют на принятие решений в Акорде. И поэтому раскачивание этой темы в СМИ — не более чем отвлечение внимания», — считает собеседник.

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Он отметил, что главной целью всех националистов в Казахстане «является исключение из конституции Казахстана статьи, которая закрепляет статус русского языка».

«Они неоднократно, на протяжении 25 лет атаковали эту норму и продолжают это делать. Но первый президентНурсултан Назарбаев и действующий глава страныКасым-Жомарт Токаев на это не пойдут. Это вызовет конфликт, даже два. Первый — внутриполитический. Второй — внешнеполитический, с Москвой. В Акорде этого не хотят. И поэтому любые поползновения националистов блокировались довольно быстро. Они могли и могут проводить сколько угодно онлайн-марафонов, писать петиции, проводить митинги, даже устраивать «языковые патрули», русский язык из конституции Казахстана им исключить не позволят. Они пытались вынести этот вопрос на последний референдум, но им объяснили, что они не правы», — рассказал аналитик.