Анкара, 26 августа, 2022, 01:12 — ИА Регнум. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил новый маршрут доставки продовольствия из портов бывш. УССР, говорится в сообщении СКЦ 25 августа.

Алексей Саврасов. Море. 1865

Протяженность пути составляет 320 морских миль. Маршрут откроется 26 августа. Он соединит Одессу, Черноморск и Южный с инспекционными районами в территориальных водах Турции.

Использование нового участка должно сократить время движения кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа СКЦ в Стамбуле одобрил выход из порта Черноморск трех сухогрузов с продовольствием. Речь идет о кораблях Seaeagle, Pretty Lady и Aviva.