Вашингтон, 26 августа, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН планирует принять президент США Джозеф Байден. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Уточняется, что американский лидер отправится в Нью-Йорк 18 сентября. Участие главы Белого дома в 77-й сессии ГА ООН планируется 19 и 20 сентября.

Напомним, 77-я сессия ГА ООН состоится в период с 20 по 26 сентября, она откроет новую годичную сессию Генассамблеи. Главой российской делегации на 77-й сессии ГА ООН президентом России Владимиром Путиным назначен глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что визитов Владимира Зеленского в Белый дом и его встреч с лидером США Байденом в ближайшее время не будет. При этом в телефонном разговоре президент США обещал Зеленскому оказать дальнейшую помощь.