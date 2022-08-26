Вашингтон, , 01:10 — REGNUM Соединенные Штаты столкнулись с проблемами с набором в армию, заявила конгрессвумен от Республиканской партии США Лорен Боберт на своей странице в Twitter.

Армия США в Европе

«Путин подписывает указ об увеличении численности вооруженных сил РФ на 137 тысяч человек. В то же время у нас проблемы с набором в армию», — заявила она.

Боберт считает, что Вашингтон перестал обучать военнослужащих ведению боевых действий и другим практическим навыкам. Вместо этого, по словам конгрессвумен, американским военным прививают псевдолиберальные ценности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российских Вооруженных сил до 2 039 758 человек. При этом численность непосредственно военнослужащих в новой штатной структуре выросла с 1 013 628 до 1 150 628.