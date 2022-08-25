Багдад, 26 августа, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Девять ракет упали рядом с турецкой военной базой в мухафазе Ниневия на севере Ирака, сообщает местная Курдская антитеррористическая служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

По её данным, неизвестные боевики обстреляли военную базу Зликан, на которой размещаются турецкие военнослужащие. Все ракеты упали возле базы, сведений о пострадавших не поступало. При этом недалеко от базы был обнаружен сгоревший грузовик, с которого, вероятно, велась стрельба. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за обстрелы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа военную базу США на северо-востоке Сирии, рядом с сирийско-иракской границей, обстреляли ракетами. Несколько американских военнослужащих в результате взрывов пострадало. В ответ ВВС США нанесли воздушные удары по предполагаемым местам пусков ракет.