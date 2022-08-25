Турецкую военную базу на севере Ирака обстреляли ракетами
Багдад, 26 августа, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Девять ракет упали рядом с турецкой военной базой в мухафазе Ниневия на севере Ирака, сообщает местная Курдская антитеррористическая служба.
По её данным, неизвестные боевики обстреляли военную базу Зликан, на которой размещаются турецкие военнослужащие. Все ракеты упали возле базы, сведений о пострадавших не поступало. При этом недалеко от базы был обнаружен сгоревший грузовик, с которого, вероятно, велась стрельба. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за обстрелы.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа военную базу США на северо-востоке Сирии, рядом с сирийско-иракской границей, обстреляли ракетами. Несколько американских военнослужащих в результате взрывов пострадало. В ответ ВВС США нанесли воздушные удары по предполагаемым местам пусков ракет.