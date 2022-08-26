Анкара, , 00:40 — REGNUM Выход из порта Черноморска трёх грузовых судов с сельхозпродукцией санкционировал совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Соответствующее заявление 25 августа распространила пресс-служба СКЦ.

Сухогруз Alexxx Malev

Выход всех судов в море назначен на 26 августа, они вывезут в общей сложности 129,44 тыс. тонн продовольствия. Сухогруз Seaeagle с 63,34 тыс. тонн пшеницы направится в Судан, в Египет судно Pretty Lady выйдет с 45 тыс. тонн кукурузы на борту, в для судна Aviva с 19,1 тыс. тонн подсолнечного масла конечной целью станет Индия.

Кроме того, 26 августа в море выйдут два судна, получившие разрешение от СКЦ ранее. Два сухогруза отправятся в разные порты Турции. Судно Oris Sofi вывезет из Южного 5,9 тыс. тонн подсолнечного масла в турецкий Текирдаг, а судно Zelek Star с грузом 3,7 тыс. тонн гороха выйдет из Черноморска и направится в турецкий Мерсин.

Также на 26 августа специалистами СКЦ запланирован досмотр семи сухогрузов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в турецкий порт Искендерун прибыл сухогруз Osprey S, доставивший из Черноморска кукурузу.

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