Киев, , 00:30 — REGNUM Министр иностранных дел МИД Луиджи Ди Майо прибыл в Киев, где провел переговоры с главой и другими представителями киевского режима Владимиром Зеленским, Дмитрием Кулебой и Денисом Монастырским. Об этом сообщили в пресс-службе итальянского внешнеполитического ведомства Италии.

Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии Www.luigidimaio.it

Итальянский министр подтвердил им твердую поддержку Киева со стороны Рима. Стороны также обсудили помощь и содействие, которые уже оказаны киевскому режиму в политическом, финансовом и гуманитарном аспектах.

Кроме того, глава Ди Майо, Зеленский, Кулеба и Монастырский затронули тему приема беженцев с территорий бывш. УССР, которые прибыли в Италию.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Луиджи Ди Майо заявил, что Рим должен поддерживать Киев в его борьбе с Россией, иначе «следующей может стать Италия».

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