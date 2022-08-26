Киев, 26 августа 2022, 00:30 — REGNUM Министр иностранных дел МИД Луиджи Ди Майо прибыл в Киев, где провел переговоры с главой и другими представителями киевского режима Владимиром Зеленским, Дмитрием Кулебой и Денисом Монастырским. Об этом сообщили в пресс-службе итальянского внешнеполитического ведомства Италии.

Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии
Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии
Www.luigidimaio.it

Итальянский министр подтвердил им твердую поддержку Киева со стороны Рима. Стороны также обсудили помощь и содействие, которые уже оказаны киевскому режиму в политическом, финансовом и гуманитарном аспектах.

Кроме того, глава Ди Майо, Зеленский, Кулеба и Монастырский затронули тему приема беженцев с территорий бывш. УССР, которые прибыли в Италию.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Луиджи Ди Майо заявил, что Рим должен поддерживать Киев в его борьбе с Россией, иначе «следующей может стать Италия».

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