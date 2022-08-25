Киев, 26 августа, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо прибыл в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским и другими представителями киевского режима — Дмитрием Кулебой и Денисом Монастырским. Об этом сообщили в пресс-службе итальянского внешнеполитического ведомства Италии.

Www.luigidimaio.it Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии

Итальянский министр выразил им твердую поддержку Киева со стороны Рима. Стороны также обсудили помощь и содействие, которые уже оказаны киевскому режиму в политическом, финансовом и гуманитарном аспектах.

Кроме того, глава Ди Майо, Зеленский, Кулеба и Монастырский затронули тему приема беженцев с территорий бывш. УССР, которые прибыли в Италию.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Луиджи Ди Майо заявил, что Рим должен поддерживать Киев в его борьбе с Россией, иначе «следующей может стать Италия».