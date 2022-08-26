26 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 08:58 — REGNUM Указ президента Российской Федерации Владимира Путина об увеличении штатной численности Вооружённых сил России на 137 тысяч военнослужащих вызвал бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Российский лидер подписал указ о значительном увеличении количества военнослужащих, которые должны состоять на службе в Вооружённых силах России. Отныне штатная численность составляет 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих. И это притом, что ещё в 2017 году таким же указом в российские войска набрали 1 902 758 солдат и офицеров, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

Подавляющее большинство граждан считают такой указ правильным решением, но помимо этого пользователи интернета выразили своё мнение относительно причин, побудивших российского президента в значительной степени нарастить количество военных.

«Есть такая профессия — Родину защищать! Лично я обеими руками за!» — пишет Лев М.

Многие комментаторы отмечают, что первая половина 2022 года выдалась непростой для нашей страны, но грядущие вызовы не несут ничего иного, кроме ещё более суровых испытаний. Исходя из этого необходимо готовиться к самому худшему, а значит, иметь наготове многочисленную армию, способную ответить на любую агрессию со стороны внешнего мира.

«Правильно. В такое время непростое мы должны стоять на страже нашей безопасности», — уверен Александр А.

«Российская армия — одна из самых сильных армий на планете, но у нас и страна самая большая. Отсюда и необходимость иметь многочисленные Вооружённые силы. Решение верное. Чем больше солдат, тем безопаснее жизнь внутри России», — уверен Андрей М.

Армия России Army-news.ru

Некоторые пользователи уверены, что на увеличение численности войск российское руководство побудила специальная военная операция, которая осуществляется руками военнослужащих по контракту. Ранее профессиональные бойцы несли дозор внутри страны, но теперь они заняты на территории бывшей УССР — и кто-то должен прийти на их место.

«Думаю, ситуация следующая. Служащие по контракту сейчас выполняют свой долг на территории [бывш. УССР] в рамках спецоперации. Это пара сотен тысяч высокопрофессиональных солдат. В связи с этим высвободилось огромное число мест в России, которые необходимо кем-то заполнить. Иначе армия наша не сможет на всех рубежах сразу осуществлять контроль и безопасность. Решение логичное и правильное. Поддерживаю», — поделился своим мнением Василий Т.

Граждане выражают слова благодарности всем российским военнослужащим и в особенности тем, кто освобождает жителей бывшей УССР от власти киевского нацистского режима.

Гуманитарная помощь Донбассу Пресс-служба главы Марий Эл

«Поддерживаю! Честь и хвала военнослужащим России! Крепкого здоровья и успехов в службе. Низкий поклон защитникам Отечества!» — написала Ирина П.

«Спасибо тем, кто думает о защите нашего государства, чтобы никто и носу не мог казать. Чтобы никто не мог пострадать от всяких диверсий. Чтобы всегда небо над Россией было мирным», — указывает Игнатий А.

Напомним, 25 августа на портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооружённых сил России на 137 тысяч военнослужащих.