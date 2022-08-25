Тобольский район, Тюменская область, 26 августа, 2022, 00:00 — ИА Регнум. В Тюменской области 42-летнего жителя Тобольского района обвиняют в расстреле троих знакомых. Двое мужчин погибли, третий ранен, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Фото: sverdlovsk.sledcom.ru Охотничье ружьё

По данным следствия, вечером 23 августа трое жителей деревни Ишменева Тобольского района приплыли на лодке в гости к своему знакомому жителю деревни Иземеть, где в одном из домов по улице Речной употребили алкоголь. В ходе распития спиртного между мужчинами возник конфликт. Обвиняемый достал ружьё и несколько раз выстрелил в сторону приятелей. В итоге один потерпевший 1980 года рождения с огнестрельным ранением на вертолете был госпитализирован в больницу Тобольска, двое других — 1988 и 1991 годов рождения — от полученных травм скончались на месте происшествия.

Стрелок обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Совхозном на окраине Екатеринбурга два человека погибли в результате стрельбы.