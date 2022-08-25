Симферополь, 26 августа, 2022, 00:00 — ИА Регнум. От двух до четырёх клубов из Крыма могут войти в футбольную национальную лигу России. Об этом заявил 25 августа в эфире телеканала «Крым 24» почетный президент АНО Футбольная академия Крыма» Юрий Ветоха.

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«Требования очень жесткие. Процесс проверки крымских команд может занять до четырёх месяцев», — сказал телеканалу эксперт.

Он уточнил, что рабочая группа проверит финансовое состояние клубов, материальную базу, соответствие требований к спортивным школам.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский футбольный союз и Министерство спорта РФ намерены принять решение о включении команд из Крыма и Севастополя в чемпионат России после аудита клубов.