Ижевск, 25 августа, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Удмуртия впервые экспортировала в Иран две партии березового шпона. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

пресс-служба управления Россельхознадзора Березовый шпон

Объем продукции обеих партий составил 67,742 кубометра. Вся продукция прошла проверки качества в соответствии с фитосанитарными требованиями страны-импортера.

Лабораторная экспертиза показала, что в продукции отсутствуют вредные организмы, были выданы соответствующие фитосанитарные сертификаты.

ИА REGNUM напоминает, продукция Удмуртии, в частности, произведенная деревообрабатывающими предприятиями республики, с начала текущего года осваивает новые рынки и укрепляет имеющиеся связи.

Так, в Узбекистан и Турцию отправляют обрезные пиломатериалы хвойных пород, в Казахстан — изделия из липы, в США, Германию, Эстонию и Армению — части мебели, в Японию и Корею — бересту и сосновый корень, лесоматериалы — в Китай и Азербайджан.

По итогам 2021 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Удмуртии достиг 329 млн долларов США. Глава республики Александр Бречалов говорил, что это рекордный показатель «без учета оборонки».