Санкт-Петербург, , 00:03 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в прямом эфире телеканала «78», отвечая на вопрос о беспокойстве петербуржцев в связи с реализацией регионального закона о реновации, по непонятной причине назвал этот закон «проектом». Между тем, данный закон был подписан самим губернатором еще 30 июня 2022 года и уже вступил в силу, о чем свидетельствует публикация на официальном сайте Смольного.

Александр Беглов Gov.spb.ru

Речь идет о законе Санкт-Петербурга №444-59 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге». Именно этот документ санкционировал отнесение к числу объектов, подлежащих реновации, многоквартирных домов, построенных в период индустриального домостроения 1957–1970 годов по типовым проектам, разработанным в указанный период времени (типа «хрущевки» панельные).

«Что граждане получат в результате реновации и чего им бояться не надо?», — спросил у главы города ведущий программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

«Ну, прежде всего, я хочу сказать, что закон обсуждается, и для этого он, проект, и опубликован, чтобы его обсудить с горожанами. Чтобы они высказали свои какие-то предложения, свои какие-то опасения, чтобы эти предложения были учтены, вынесены на общественное обсуждение также, а потом он должен быть принят. На сегодняшний день я хотел бы проинформировать, что проект нашего закона он базируется на федеральном законе. Это очень важно, мы не отходим от федерального закона», — заявил Александр Беглов.

Напомним, что проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге» был одобрен еще 6 июня 2022 года на рабочем совещании Александра Беглова с членами городского правительства, после чего внесён в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от имени губернатора и окончательно принят депутатами 29 июня 2022 года. На следующий день этот закон, вызвавший большой общественный резонанс, был подписан губернатором и вступил в силу через 10 дней после опубликования.

«Вокруг этого вопроса сейчас очень много спекуляций, фэйков, небылиц, откровенного вранья. Мы действуем в соответствии с федеральными нормами и ничего не придумываем. Закон дает возможность петербуржцам, которые живут в хрущёвках, в том числе многим очередникам, улучшить свои жилищные условия», — сказал также в эфире телеканала «78» Александр Беглов.