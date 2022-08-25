Москва, 25 августа, 2022, 23:55 — ИА Регнум. В ближайшее время будут подавлены все точки, откуда бандеровцы ведут обстрел Запорожской атомной электростанции. Такое заявление сделал сегодня, 25 августа, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Уверен, что военные обойдутся без наших советов и знают, что делают. Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС», — написал сенатор Джабаров в своем телеграм-канале.

Напомним, что бандеровцы систематически обстреливают Запорожскую АЭС с правого берега Днепра, из района Никополя.