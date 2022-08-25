Феодосия, Крым, 25 августа, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате автоаварии с автобусом на автостанции в Феодосии, сообщила 25 августа прокуратура Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Предварительно установлено, что 25 августа около 20:00 автобус, двигавшийся по маршруту Краснодар — Евпатория, на территории автостанции наехал на нескольких человек.

Известно о четырёх пострадавших, они госпитализированы.

По факту аварии прокуратура начала проверку.