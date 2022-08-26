Минск, , 00:29 — REGNUM В Белоруссии появятся межрайонные центры по оказанию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минздрава.

В медицинском центре Dr.jayesh amin

Появление межрайонных центров, уверены в ведомстве, будет способствовать повышению доступности и качества оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи пациентам вне зависимости от их места жительства.

«Благодаря интенсивному использованию новейшего оборудования, применению современных технологий диагностики, лечения и реабилитации пациентов, проживающих в районах, прилегающих к межрайонному центру, помощь будет оказана как в амбулаторных, так и в стационарных условиях», — отметили в ведомстве.

Мощность межрайонного центра и объемы медицинской помощи будут определяться главным управлением по здравоохранению каждой области с учетом транспортной доступности, материально-технической оснащенности и кадрового обеспечения.