Вашингтон, , 00:21 — REGNUM Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» белоруска Виктория Азаренко не будет выступать в благотворительном турнире «Tennis for peace», вся прибыль с которого пойдет на помощь киевскому режиму. Об этом сообщает агентство Reuters.

Виктория Азаренко (Беларусь) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Мероприятие проходило на кортах «US Open» вечером 24 августа в «день независимости» б. УССР. И изначально Азаренко должна была выступать, но за несколько часов до старта турнира Ассоциация тенниса США выступила с заявлением, что белорусская теннисистка не выйдет на корт.

Решение было принято после «тщательного рассмотрения ситуации и разговоров со всеми заинтересованными сторонами». В заявлении организаторов отмечалось, что Виктория готова была выступать, но спортсменки из б. УССР выступили против.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организаторы Уимблдонского турнира решили не допускать к участию в нём российских и белорусских спортсменов.