Ижевск, 25 августа, 2022, 23:43 — ИА Регнум. С 25 по 29 августа на территории Удмуртии ожидается аномально жаркая погода, предупреждает региональное управление МЧС. По данным регионального Гидрометцентра, среднесуточная температура воздуха будет превышать климатические нормы на 7°С и более.

Жара

Для Удмуртии под конец августа характерна температура воздуха в районе 13–15°C.

Местами на территории Удмуртии прогнозируется чрезвычайная пожароопасность лесов (5-й класс). На остальной части республики пожароопасность лесов будет высокой (4-й класс).

По предварительным данным Гидрометцентра России, столбики термометров в Удмуртии не будут опускаться в дневные часы ниже 25°C в период до 31 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Гидрометцентра России, в период до 29 августа на большей части Приволжского федерального округа установится аномально жаркая погода. Практически во всех регионах Поволжья температура воздуха в дневные часы будет достигать 27…33°C. С начала текущей недели аномальная жара наблюдалась в Нижегородской области и Марий Эл, сейчас к ним присоединится Мордовия, а также Кировская и Оренбургская области.