Минск, 26 августа, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Белорусский Верховный суд в очередной раз отказал Киргизии в выдаче сбежавшего в Минск бывшего президента Курманбека Бакиева, аргументировав свое решение тем, что на родине ему грозит политическое преследование. Об этом сообщает издание «Сводка АКИpress» со ссылкой на Генпрокуратуру Киргизии.

Курманбек Бакиев

Генпрокуратура Киргизии отправила белорусским коллегам четыре запроса о выдаче бывшего президента Курманбека Бакиева для привлечения к уголовной ответственности, а также ходатайство об исполнении в Белоруссии приговоров киргизского суда в отношении него, сообщили в ведомстве.

Однако белорусская сторона выдавать Бакиева отказалась под предлогом угрозы политического преследования на родине.

«Согласно письму Верховного суда Республики Белоруссия, в удовлетворении ходатайства было отказано. По мнению белорусской стороны, его осуждение связано с преследованием по политическим мотивам», — рассказали в Генпрокуратуре, подчеркнув, что не оставят попыток вернуть беглого политика обратно в Киргизию.

Как сообщало ИА REGNUM, Курманбека Бакиева свергли в 2010 году после пятилетнего правления — поводами для восстания стали тяжëлое экономическое положение населения, коррупция и клановость власти в Киргизии.