Москва, , 23:42 — REGNUM Заместитель главы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов покинул пост, который занимал последние 13 лет. Об этом сегодня, 25 августа, сообщается в журнале Синода по итогам прошедшего заседания.

В документах сказано, что Синод освободил Балашова по его прошению.

Известно, что Балашов много лет курировал в РПЦ взаимоотношения с другими поместными православными церквами, включая Украинскую православную церковь.

И.о. зампредседателя отдела внешних связей назначен секретарь отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.