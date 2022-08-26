Минск, , 00:11 — REGNUM Белоруссия и Россия провели все необходимые операции по переводу основных платежей между двумя странами в российские рубли. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Информация об этом появилась в телеграм-канале белорусского правительства.

Российский рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это существенно облегчило проведение расчëтов. Убежден, что в ближайшее время увидим эффект от мероприятий, которые мы проводили и в прошлом году, и в этом», — рассказал Головченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-июне 2022 года товарооборот Белоруссии и России составил почти $20 млрд и увеличился по сравнению с первым полугодием 2021-го на 12,2%.