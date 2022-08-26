26 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили огромные потери, которые понесли иностранные предприниматели, прекратившие свою деятельность в России.

Артур Савин, , 00:43 — REGNUM Информация, согласно которой западный бизнес потерял уже более $70 млрд от продажи/заморозки деятельности в России или приостановки поставок на российский рынок, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Настал момент, когда западные компании, остановившие свою деятельность в России либо же просто покинувших российский рынок, начали публиковать финансовую отчётность за первое полугодие 2022 года. Просто так бизнесмены не станут делиться секретами своей бухгалтерии, но на сравнительных графиках картина становится очевидной.

В результате разрыва торговых отношений с Российской Федерацией западные предприниматели недосчитались порядка $70 млрд. Такие баснословные суммы могли бы оказаться в руках западных бизнесменов, но те предпочли выслужиться перед руководством США и Евросоюза. Поэтому убытки — очевидный итог их неразумных с точки зрения предпринимательства решений.

Убытки Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это не убытки. Это недополучение сверхприбыли! Уйдя из России, ничем не пострадали эти компании», — считает Владимир Т.

Некоторые комментаторы поспорили о том, можно ли считать убытками более скромное поступление денежной массы на счёт компании. Одни уверены, что меньшая прибыль всё равно является прибылью, а вот другие указывают на падение акций компаний, что не играет на руку всей экономике Запада.

«Потери есть потери. Акционеры, инвесторы, которые заинтересованы в том, чтобы компания, в которую они вложили свои кровные, росла, а не показывала резкое сокращение прибыли. Для многих это может оказаться реальной трагедией», — отмечает Михаил В.

Часть людей полагает, что за своё предательство западные бизнесмены заслужили потери гораздо большие, нежели те, которые понесли на данный момент.

«Как будто у них это последние миллиарды. Надо их вообще без штанов оставить! Они это заслужили!» — поделилась своим мнением Ева А.

«Пусть знают цену русофобии. Ведь поголовно западные фирмы ушли с нашего прибыльного рынка по той лишь причине, что такую команду дали Америка и Европа. Пусть теперь компенсации требуют у авторов антироссийских санкций», — указывает Виталий Д.

Российская угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей считает, что иностранный бизнес должен был отдать должное России, которая позволяла ему обогащаться, а он, как только поманили ручкой хозяева из США и ЕС, тут же сделал ноги, чуть было не поломав внутренний рынок Российской Федерации.

«Привыкли на России зарабатывать, а как ушли, так оказалось, что кучи денег недосчитались. Вот пусть подсчитывают свои минусы, а те, кто решили остаться в России, будут просчитывать свои доходы в условиях отсутствия конкурентов», — отметила Виктория А.

Нашлись и те, кто призвали руководство нашей страны не допустить, чтобы западный бизнес, совершив такой проступок, просто так имел возможность вернуться на российский рынок.

«Самое занимательное это то, что такие фирмы, которые ушли с нашего рынка, теперь уже хотят вернуться на наш рынок. Только вот потери уже никак не восполнить, да и обратная дорога будет достаточно непростой», — считает Виталий Д.

Напомним, 25 августа РИА Новости опубликовало материал, согласно которому уже более $70 млрд потерял западный бизнес от продажи/заморозки деятельности в России или приостановки поставок на российский рынок.