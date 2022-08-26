Минск, , 00:07 — REGNUM Реализовать совместный проект «Евразийский электробус» предложил странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, сообщает пресс-служба белорусского правительства.

Эмблема Евразийского экономического союза Ru.m.wikipedia.org

На встрече глав правительств стран ЕАЭС с президентом Киргизии Садыром Жапаровым Роман Головченко попросил собравшихся обратить внимание на белорусскую идею и реализовать ее в рамках промышленной кооперации.

«Допустим, не понравится электробус, пусть будет самолет, поезд, пароход. Да пусть будет что угодно, но будет высокотехнологичным продуктом, востребованным в экономиках наших стран», — сказал Головченко.

По его словам, «цель — воспользоваться преимуществами ЕАЭС и поделиться друг с другом компетенциями, наладить выпуск высокотехнологичной продукции под общим евразийским брендом».