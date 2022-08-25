Минск, 26 августа, 2022, 00:07 — ИА Регнум. Реализовать совместный проект «Евразийский электробус» предложил странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) премьер-министр БелоруссииРоман Головченко, сообщает пресс-служба белорусского правительства.

Ru.m.wikipedia.org Эмблема Евразийского экономического союза

На встрече глав правительств стран ЕАЭС с президентом КиргизииСадыром Жапаровым Роман Головченко попросил собравшихся обратить внимание на белорусскую идею и реализовать ее в рамках промышленной кооперации.

«Допустим, не понравится электробус, пусть будет самолет, поезд, пароход. Да пусть будет что угодно, но будет высокотехнологичным продуктом, востребованным в экономиках наших стран», — сказал Головченко.

По его словам, «цель — воспользоваться преимуществами ЕАЭС и поделиться друг с другом компетенциями, наладить выпуск высокотехнологичной продукции под общим евразийским брендом».