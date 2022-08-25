Саранск, 25 августа, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Мордовия вошла в число 44 регионов России, которые получат гранты Ростуризма на благоустройство пляжей и оснащение национального туристского маршрута. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава республики Артем Здунов.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Здание железнодорожного вокзала Саранска

Ожидается, что в республику будет направлено 84 млн рублей на поддержку предпринимательских инициатив в сфере туризма.

Окончательное решение о параметрах финансирования будет принято после утверждения федерального бюджета на 2023 год. Региональный конкурс туристических проектов будет объявлен в следующем году. Грантовые средства предназначены для обустройства пляжей по установленным стандартам, покупки и установки оборудования, снаряжения и инвентаря, строительства детских и спортивных зон отдыха.

«Часть проектов поможет улучшить инфраструктуру на национальном туристском маршруте «Зов торамы». Этот тур выходного дня с посещением Саранска, села Подлесная Тавла и села Старая Теризморга включен в национальные маршруты России», — заключил глава региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, еще весной в Мордовии начали разрабатывать туристические маршруты в районы республики для самостоятельного посещения, а также маршруты выходного дня. Маршруты готовятся с целью формирования туристической привлекательности районов Мордовии и продвижения локальных туристических маршрутов не только для жителей Саранска, но и соседних с республикой областей.