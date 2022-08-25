Тюмень, , 23:31 — REGNUM В Тюменской области индекс промышленного производства за январь–июнь 2022 года составил 97% к январю-июню 2021 года. Это на 5% меньше, чем в целом по России, сообщается на официальном портале органов госвласти региона.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

За январь–март 2022 года индекс в регионе показывал рост на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Его падение связано со снижением добычи полезных ископаемых до 87,4% к январю-июню 2021 года. Преимущественно из-за снижения добычи сырой нефти — 85,7% к уровню шести месяцев 2021 года в связи с действием соглашения со странами ОПЕК+ об ограничении объёмов добычи нефти.

Рост индекса промышленного производства за первое полугодие 2022 года наблюдается в сегменте создания автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 160,6%, прочих транспортных средств и оборудования — 140,9%, готовых металлических изделий - 130,8%, деятельности полиграфической и копировании носителей информации - 126,6%.

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