Вильнюс, 26 августа, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Литовская таможня, обеспечивающая контроль за выполнением санкций ЕС, усиливает процедуры таможенного досмотра на границе с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба литовского ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

Количество таможенников на границе увеличат, в случае необходимости будут привлекаться сотрудники и из других ведомств. Также планируется активизировать методы физического осмотра.

Отправители, грузополучатели и перевозчики, которые уже пытались обойти санкции, будут подвергаться дополнительной проверке.

«Мы видим, что попыток обойти санкции не становится меньше, поэтому принимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которых уличили в попытках обойти санкции, не должны удивляться, если в будущем перевозимый ими груз окажется под увеличительным стеклом», — заявил генеральный директор Литовской таможни Дарюс Жвиронас.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта 1200 фур с товарами из Белоруссии и России не впустили в Литву.